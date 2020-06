Need for Speed: Hot Pursuit

Einem Bericht von Venturebeat zufolge plant Electronic Arts offenbar die Veröffentlichung eines Remasters von Need for Speed: Hot Pursuit für Nintendo Switch und andere Plattformen.

Die Information, die aus einer Quelle stammen soll, die mit den Release-Planungen von EA vertraut ist, besagt, dass Need For Speed: Hot Pursuit zu den insgesamt sieben Titeln gehören wird, die Electronic Arts für Nintendo Switch veröffentlichen will. Das Remaster des 2010 erschienenen Titels soll aber nicht nur für die Nintendo-Konsole kommen, sondern auch für PC und andere Konsolen (also PS4 und Xbox One).

Klingt plausibel, zumal Burnout Paradise ebenfalls ein Remaster bekommen hat. Eine offizielle Ankündigung steht aber noch aus, dementsprechend gibt es auch noch keinen konkreten Releasetermin.

Auch Plants vs. Zombies soll auf der Switch seinen Einstand feiern, namentlich in Form von Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville. Ansonsten marschieren noch FIFA 21, Apex Legends, Lost in Random sowie ein bisher nicht angekündigtes Spiel von Velan Studios in Richtung Nintendo-Konsole.