Need for Speed Heat

Eigentlich wollte EA erst heute die ersten Infos zum nächsten Need for Speed bekannt geben. Aber es gab schon jetzt ein paar undichte Stellen.

Gestern erst startete EA einen Countdown, der darauf hindeutete, dass das neue Need for Speed noch heute um 15 Uhr vor der Gamescom nächste Woche enthüllt wird. Dass Ghost Games daran arbeitet, war schon länger bekannt, Details gab es bislang aber nicht. Bereits einer URL auf Facebook ließ sich der schon häufiger gemunkelte Titel Need for Speed: Heat entnehmen.

Der YouTuber LP_RIPPER24 will schon mehr wissen. Schenkt man seinen Informationen Glauben, wird Need for Speed: Heat in einem 80er-Jahre-Setting in Miami angesiedelt sein. Fahrten sollen ausschließlich in der Nacht stattfinden, während ihr versucht, der Polizei zu entkommen. Bestimmte Rennen und Missionen werden aber am Tag stattfinden. Auf Reddit finden sich weitere potenzielle Leaks, die sich heute Nachmittag erst noch bewahrheiten müssen. Demnach ist der Protagonist eine ehemalige Rennfahrerin auf der Flucht vor der Polizei.

Insgesamt soll das Spiel düsterer ausfallen als die bisherigen Teile und eine ernste Handlung erzählen. Heat soll dabei als Grundlage für die kommenden Need-for-Speed-Spiele dienen. Was viele Fans freuen dürfte, ist dass ihr bei Heat nicht ständig mit dem Internet verbunden sein müsst, um spielen zu können. Ebenfalls erfreulich, sofern zutreffend: Die Tuning-Karten, die über Mikrotransaktionen in Payback gekauft werden konnten, sollen der Vergangenheit angehören. Auch die Speed-Listen und Schadensanzeigen sollen zurück sein.

Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass genannte Leaks so kurz vor der offiziellen Enthüllung zutreffend sind, hoch. Bis dahin sind sie aber nicht mehr als Gerüchte.