Nach The Last of Us: Nächstes Naughty-Dog-Projekt geleakt?

Alle PlayStation-Fans warten weiter sehnsüchtig auf The Last of Us: Part II, das dem Vernehmen nach nun Anfang 2020 veröffentlicht werden soll. Bei Entwickler Naughty Dog gehen die Überlegungen aber naturgemäß schon etwas weiter.

Naughty Dog ist eines der wichtigsten First-Party-Studios von Sony und hat in der Vergangenheit vor allen Dingen durch die Uncharted-Reihe sowie The Last of Us aufhorchen lassen. Während sich The Last of Us: Part II langsam der Fertigstellung nähert, stellt man intern bereits die Weichen für die nächste Konsolengeneration. Ein erstes Projekt für die PS5 könnte nun womöglich geleakt worden sein.

Entsprechende Gerüchte machen nun via 4chan und Reddit die Runde, lassen sich aber - wie üblich - nicht verfizieren. Ihr solltet die nachfolgenden Details daher mit Vorsicht genießen und strikt als Gerücht einstufen.

Sollten sich die vorliegenden Infos, die einem Meeting zwischen Sony und Naughty Dog entstammen sollen, bewahrheiten, dann hat Naughty Dog bereits eine komplett neue Spielemarke in Arbeit. Auch dabei soll es sich wieder um ein Action-Adventure handeln, welches gegenwärtig unter dem Namen Stray's Cross entsteht und eben für die PlayStation 5 eingeplant ist.

Der Plot dreht sich um einen geheimen Konflikt, der seit Jahrhunderten besteht und zum Fall der Menschheit führen kann. Die Spielwelt soll ihre Inspiration aus Steampunk beziehen und im Gegensatz zu den vorherigen Naughty-Dog-Titeln soll aus der First-Person-Perspektive gezockt werden.

Im Titel soll sich alles um zwei Haupdarsteller drehen, von denen einer eine talalentierte Wissenschaftlerin ist. Beim zweiten Protagonisten soll es sich um einen zu Unrecht als kriminell Verfolgten handeln. Beide treffen im Spielverlauf aufeinander und arbeiten fortan zusammen, um eine geheime Wahrheit in Zusammenhang mit dem eingangs erwähnten Konflikt aufzudecken.

Über die weiteren Entwicklungen dieses Gerüchts halten wir euch natürlich auf dem Laufenden!