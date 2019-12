Bereits im Vorfeld der The Game Awards 2019 heute Nacht wurde bekannt, dass einer der neuen Titel im Rahmen der Show Naraka: Bladepoint sein wird. Jetzt wurde das Spiel auch tatsächlich offiziell vorgestellt.

Das chinesische Entwicklerstudio 24 Entertainment hat heute Nacht im Rahmen der The Game Awards 2019 mit Naraka: Bladepoint das zuvor bereits angeteaserte Online-Kampfspiel angekündigt. Dieses legt den Fokus im kommenden Jahr 2020 dann voll und ganz auf die Multiplayer-Komponente.

Stilistisch sollen in dem neuen Titel fernöstliche Einflüsse auf einen westlichen Stil treffen und so ein einzigartiges Feeling erzeugen. Das Kampfsystem fokussiert sich dabei auf den Nahkampf in der mysteriösen östlichen Welt Morus. Das daran geknüpfte Bewegungssystem soll keinerlei Grenzen kennen und euch daher auch Parkour-Elemente wie das Klettern ermöglichen.

Mit einem Grappling Hook könnt ihr jeden Punkt innerhalb der Spielwelt anvisieren und euch so fortbewegen. Trotz dieser fortgeschrittenen Fortbewegungstechniken soll das Kampfsystem insgesamt aber einsteigerfreundlich und leicht zu erlernen sein. Auch die Erforschung der Spielwelt wird im Gameplay eine Rolle spielen.

Den neuen Trailer zur Ankündigung gibt es anbei für euch; über das neue Jahr 2020 hinaus gibt es noch keinen konkreteren Release-Termin.