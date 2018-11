Mutant Year Zero: Road to Eden

Ihr wollt das taktische Rollenspiel Mutant Year Zero schon vor Release ausprobieren? Funcom hat gute Nachrichten für euch.

Am 4. Dezember erscheint mit Mutant Year Zero: Road to Eden ein taktisches Adventure für PC, PlayStation 4 und Xbox One, das Erkundung in Echtzeit mit einem rundenbasierten Kampfsystem verbindet. Der Titel basiert auf dem Pen-&-Paper-RPG Mutant und versetzt euch in eine ruinierte Welt, in der Mutanten und mutierte Tiere die Hauptrollen spielen. Eine zentrale Rolle nehmen das Wildschwein Bormin und die Ente Dux ein.

Nun hat Publisher Funcom bekanntgegeben, dass das Spiel für den Xbox Game Pass erscheinen wird. Darüber hinaus erhalten alle Vorbesteller der PC Deluxe Edition sofortigen Zugang zu den ersten 2-4 Stunden des Spiels.

Das Studio hinter Mutant Year Zero, The Bearded Ladies, besteht aus ehemaligen Entwicklern von Titeln wie Hitman und Payday. Das Spiel wurde bereits Anfang des Jahres enthüllt.