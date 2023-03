Der Brawler MultiVersus war extrem erfolgreich gestartet, verlor aber schnell zahlreiche Spieler. Jetzt ziehen die Entwickler für den Augenblick den Stecker und nehmen den Titel lange offline. Erst 2024 soll dieser dann zurückkehren.

Der anfängliche Hype um den Multiplayer-Plattform-Fighter MultiVersus hat spürbar nachgelassen - und jetzt verabschiedet sich der Brawler von Warner Bros. und Player First Games für den Augenblick erst einmal länger.

Wie die beiden Unternehmen angekündigt haben, wird MultiVersus am 4. April aus den digitalen Stores genommen und offline gehen. Im Juni soll der Titel dann endgültig für den Augenblick nicht länger spielbar sein; Updates werden ebenfalls pausiert.

MultiVersus wird aber nicht gänzlich verschwinden, vielmehr will man sich so die nötige Zeit nehmen, um dem Titel zu einem Relaunch zu verhelfen, der für Anfang 2024 geplant ist. Das temporäre Ende des Spiels wurde dabei von Tony Huynh, Co-Gründer und CEO von Player First Games, auf der offiziellen Webseite bestätigt.

Es ist gleichzeitig auch das erste Update mit frischen Infos zum Spiel seit letztem November. Damals wurde mit Marvin ein frischer Charakter zum Start in Season 2 veröffentlicht. Seither ließ man die verbliebenen Spieler des Brawlers zunächst einmal im Dunkeln, wie es mit diesem weiter geht.

Nun sagt der CEO: "Wir wissen, dass es noch viel Arbeit zu erledigen gibt. Im Ergebnis haben wir jetzt einen klareren Blick darauf, worauf wir uns fokussieren müssen und spezifisch auch im Hinblick auf den inhaltlichen Rhythmus an neuen Charakteren, Maps und Spielmodi, um euch mehr Wege zu ermöglichen, das Spiel zu genießen - neben einem überarbeiteten Netcode und weiteren Matchmaking-Verbesserungen. Wir werden außerdem das Fortschrittssystem basierend auf eurem Feedback neu ausgestalten und neue Wege ergründen, über die ihr euch mit euren Freunden im Spiel verbinden könnt."

Und weiter: "Um das auf die richtige Art und Weise zu tun, werden wir die Open Beta von MultiVersus am 25. Juni 2023 schließen. Als Teil dieses Prozesses werden wir Updates pausieren und das Spiel offline nehmen, während wir uns für den Launch von MultiVersus vorbereiten, den wir für Anfang 2024 beabsichtigen."

Im Zeitraum von Juni bis Anfang 2024 werden Spieler nur noch Zugang zu den Offline-Modi des Spiels haben, also lokale Mathes und den Trainingsraum The Lab.