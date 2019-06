Mortal Kombat 11 ist seit April erhältlich und ist schnell zum erfolgreichsten Teil der Beat'em-Up-Reihe avanciert. Fans lechzen nach Nachschub und nun könnte womöglich publik geworden sein, bei welchem Charakter es sich um den nächsten DLC handeln wird.

Seit dem Release des Hauptspiels wurde bereits ein zusätzlicher Protagonist für das Prügelspiel per DLC veröffentlicht. Vor Wochen erschien auf diesem Weg Shang Tsung, auf den ihr jetzt in den Beat'em-Up-Kämpfen zurückgreifen könnt. Eine offizielle Ankündigung, wer der zweite DLC-Charakter werden wird, steht bis dato jedoch aus. Doch jetzt gibt es einen ersten Hinweis, um wen es sich dabei handeln wird.

Ed Boon von Entwickler NetherRealm hat via Twitter ein Teaser-Bild veröffentlicht, das zwar keinen Charakter in ganzer Pracht zeigt, wohl aber die bekannte Axt von Nightwolf. Garniert hat er das Bild mit den Worten "And now a taste of things to kome..." - sprich: ein Vorgeschmack auf einen kommenden Inhalt.

"And now a taste of things to kome...."#MortalKombat11 pic.twitter.com/lK2jbGj17n — Ed Boon (@noobde) 28. Juni 2019

Fans im Netz nehmen es deshalb nun als gegeben hin, dass Nightwolf Mortal Kombat 11 als Nächstes bereichern wird; die offizielle Bestätigung steht über das Teaser-Bild aber ebenso noch aus, wie ein Veröffentlichungstermin für den Zusatzinhalt.

Sollte sich die Vermutung um Nightwolf bestätigen, dann könnten auch die weiteren DLC-Charaktere für das Spiel bereits feststehen. Der Trailer zu Shang Tsung zeigt nämlich nicht nur auch den Namen von Nightwolf, sondern auch die von Sindel und Spawn. Bei diesen beiden könnte es sich folglich um die weiteren per Zusatzinhalt nachgelieferten Charaktere für das Prügelspiel handeln. Wir halten euch auf dem Laufenden!