Auch Warner Bros. und die NetherRealm Studios wollen die Spieler von Mortal Kombat 11 über die Weihnachtsfeiertage nicht gänzlich alleine lassen und haben jetzt eine Reihe von Gratis-Events vorgestellt, die euch bei der Stange halten sollen.

Im erfolgreichen Prügelspiel Mortal Kombat 11 wird es in den kommenden Tagen und Wochen demnach nicht nur eines, sondern gleich mehrere weihnachtliche Spiel-Events gratis geben. Der Startschuss wird dabei in Kürze fallen, nämlich am nahenden 22. Dezember.

An diesem Tag beginnt das erste Turm-Event namens "Winter Wonderland", das anschließend bis zum 27. Dezember andauern wird. Am 28. Dezember beginnt dann mit "Ring in the New Year" das zweite Turm-Event über die Feiertage, welches bis zum 02. Januar 2020 anhalten wird. Beide Events sind im Spielmodus "Türme der Zeit" zuhause und werden kostenlos für alle Inhaber des Hauptspiels zur Verfügung gestellt.

Welche Vorteile bieten euch die beiden Events? Diese können euch eine Reihe festlicher Optionen in Form von Charakter-Skins, Spieler-Modulstücken, weihnachtlichen Verbrauchsgegenständen und anderen Belohnungen einbringen. Die offizielle Beschreibung der beiden Events liest sich wie folgt:

Winter Wonderland: Das Turm-Event (22. bis 27. Dez.) bietet drei Türme mit festlichen Optionen in der Form von fallenden Killer Kanes, Schlitten fahrenden Tarkatans, Fallschirm springenden Ginger Deadmen, explodierenden Schneemännern, Weihnachtsbäumen, Menoras, Dreideln und Shooting Stars.





Das Turm-Event (22. bis 27. Dez.) bietet drei Türme mit festlichen Optionen in der Form von fallenden Killer Kanes, Schlitten fahrenden Tarkatans, Fallschirm springenden Ginger Deadmen, explodierenden Schneemännern, Weihnachtsbäumen, Menoras, Dreideln und Shooting Stars. Ring in the New Year: Das Turm-Event (28. Dez. bis 02. Jan.) bietet drei Türme, in denen die Spieler den Beginn des neuen Jahrzehnts feiern können – mit Party-Optionen wie Discokugel, Champagnerflaschen, Party Poppern, Feuerwerk und einem digitalen Countdown zum Einläuten des neuen Jahres.

In der Kombat League, dem saisonalen Ranglisten-Modus des Beat'em-Ups, geht es derzeit weiter in der sechsten Saison namens "Season of Konquest" zur Sache. Diese steht allen Interessierten bis zum 07. Januar zur Teilnahme bereit. Die nächste Saison soll dann am 14. Januar 2020 beginnen.