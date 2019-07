Nach dem sehr erfolgreichen Start von Mortal Kombat 11 dürfen sich Fans des Prügel-Franchise ja auch auf eine neue Verfilmung freuen. Eine erste prominente Rolle wurde nun besetzt.

Der Kultstreifen "Mortal Kombat" zur gleichnamigen Beat'em-Up-Reihe bekommt bekanntermaßen auch eine filmerische Neuauflage spendiert, und diese nimmt nun immer weiter Gestalt an. Jetzt wurde laut einem neuen Bericht von The Hollywood Reporter ein Casting abgewickelt und im Zuge dessen eine sehr prominente Rolle besetzt.

Einer der kultigsten Charaktere aus Mortal Kombat ist nämlich Sub-Zero. Dieser wird im neuen Film von einem aus "The Raid" bekannten Start verkörpert werden, namendlich Joe Taslim. Aus "The Raid" kennt ihr in als Sergeant Jaka, andere haben ihn vielleicht auch schon als Ito in "The Night Comes for Us" gesehen. Auch in zwei Hollywood-Streifen spielte er bereits mit, nämlich "Star Trek: Beyond" und "Fast & Furious 6".

Die Dreharbeiten für den neuen Streifen sollen später in diesem Jahr in Australien starten. James Wan ("SAW", "Aquaman") wird als Producer fungieren, Regisseur wird Simon McQuaid sein. Letzterer hat auch einigen Bezug zur Spielebranche, denn unter anderem nahm er die gleiche Rolle beim Werbespot "Michael" für die PS3 oder beim Spot "Enemy Weapon" zu Halo 3 ein.

Writer des Skripts wird Gerg Russo sein. Einen Starttermin gibt es für den neuen Film aber noch nicht.