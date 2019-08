Die Neuverfilmung des Kultstreifens "Mortal Kombat" nimmt weiter Form an. Jetzt wurde die Besetzung der nächsten zwei wichtigen Rollen bekannt gegeben.

Bereits in den letzten Wochen wurden diverse Rollen im für 2021 eingeplanten neuen Kinofilm zu Mortal Kombat besetzt, darunter beispielsweise Liu Kang oder Sub-Zero. Die Vorbereitungen der Dreharbeiten nehmen indes weiter Fahrt auf und jetzt wurden die nächsten Schauspieler für tragende Rollen gewonnen.

New Line Cinema hat jetzt nämlich bestätigt, wer im neuen Streifen Shang Tsung und Scorpion verkörpern wird - zwei langjährige Charaktere des auch im Videospielbereich erfolgreiche Beat'em-Up-Franchise.

Shang Tsung wird demnach von Chin Han dargeboten, während Scorpion von Hiroyuki Sanada verkörpert wird. Han war unter anderem in der Trilogie "The Dark Knight" von Christopher Nolan zu sehen, ebenso in Dwayne Johnsons "Skyscraper". Auch Sanada hat bereits ein äußerst namhaftes Filmprojekt in der Vita und Filmografie stehen, wirkte er doch bei "Avengers: Endgame" mit, ebenso wie in der kommenden dritten Staffel von "Westworld" oder Zack Snyders "Army of the Dead".

Zuvor war bereits publik geworden, dass Joe Taslim die Rolle von Sub-Zero übernehmen wird; Liu Kang wird von Ludi Lin dargestellt, Mileena von Sisi Stringer, Kano von Josh Lawson, Raiden von Tadanobu Asano, Sonya Blade von Jessica McNamee und Jackson "Jax" Bridges von Mehcad Brooks.