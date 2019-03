Im April wird mit Mortal Kombat 11 der nächste Teil der brutalen Prügelreihe von NetherRealm erscheinen. Im Vorfeld wird es jedoch noch eine geschlossene Beta-Testphase geben.

In einer Pressemeldung wurden heute die genauen Termine der geschlossenen Beta-Testphase im kommenden Mortal Kombat 11 bekannt gegeben. Die Closed Beta soll demnach am Donnerstag, den 28. März 2019 starten und wird dann bis zum Sonntag, den 31. März 2019 andauern.

Wer darf an der Closed Beta teilnehmen? Alle Spieler, die sich eine Version für PS4 oder Xbox One bei ausgewählten Händlern vorbestellt haben, erhalten Zugang zu dieser Testphase.

Welchen Umfang hat die Beta? Spielbar werden insgesamt fünf verschiedene Charaktere sein, nämlich Baraka, Jade, Kabal, Skarlet und Scorpion. Zudem erhalten Teilnehmer auch einen ersten Einblick in das neue Charakter-Variationssystem, das unbegrenzte Möglichkeiten zur Individualisierung der Kämpfer mit Skins, Ausrüstung, Spezialfähigkeiten, Intro- und Sieg-Animationen, Verspottungen und Brutalities bieten soll.

Zu den verfügbaren Spielmodi der geschlossenen Beta zählen unter anderem Online-Multiplayer-Matches sowie die Towers of Time, ein Einzelspieler-Modus, in dem ihr eure Fertigkeiten in verschiedenen Herausforderungen auf die Probe stellen könnt. Für die Teilnahme an Online-Multiplayer-Matches während der geschlossenen Beta sind ein PlayStation-Plus-Abonnement oder eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft erforderlich. Diese sind für das Charakter-Variationssystem und die Towers-of-Time-Inhalte nicht erforderlich.



Zu den bestätigten Charakteren in der Vollversion von Mortal Kombat 11 zählen aktuell Scorpion, Raiden, Sub-Zero, Sonya Blade, Skarlet, Baraka, Geras, Kano, D'Vorah, Kabal, Jade, Johnny Cage, Cassie Cage, Erron Black, Jacqui Briggs und Kotal Kahn. Diese wird ab dem 23. April 2019 zu haben sein.