Mit Monster Hunter Online: Iceborne wurde vor kurzem eine umfassende Erweiterung zur erfolgreichen Monsterhatz angekündigt und auf der PS4 könnt ihr euch nun schon vor dem offiziellen Release selbst ein Bild machen.

Per Pressemeldung hat Capcom heute eine bevorstehende Beta-Testphase der Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne auf der PlayStation 4 angekündigt; die anderen Plattformen PC und Xbox One gehen insoweit leider leer aus, so dass sich Spieler hier noch gedulden müssen, bis sie selbst Hand anlegen dürfen.

Der Startschuss der Beta-Testphase auf der Sony-Heimkonsole soll am Freitag, den 21. Juni 2019 um 12:00 Uhr hiesiger Zeit fallen. Die erste Beta wird dann bis Montag, den 24. Juni 2019 um ebenfalls 12:00 Uhr laufen.

Wer darf an der Beta teilnehmen? Schlussendlich müsst ihr einfach nur ein Abonnement von PlayStation Plus besitzen, um mit dabei zu sein. Erfüllt ihr diese Voraussetzung, dann könnt ihr euch am kommenden Wochenende in einige der neuen Inhalte stürzen, darunter eisige Welten, neue Monster und auch neue Gameplay-Optionen. Ein Pre-Load des entsprechenden Clients wird bereits kurze Zeit vorher möglich sein.

Eine zweite Beta-Testphase wird es ebenfalls noch geben, an der dann alle PS4-Spieler - also auch solche ohne PS-Plus-Abo - teilnehmen könntn. Diese soll am darauffolgenden Freitag, den 28. Juni 2019 um 12:00 Uhr starten und wird dann bis zum darauffolgenden Montag, den 01. Juli um die gleiche Zeit andauern. Für die Teilnahme an der Beta ist das Hauptspiel Monster Hunter World keine Voraussetzung.

Wie umfangreich ist die Beta? Drei Quests stehen zur Auswahl, darunter die anfängerfreundliche Jagd auf den Großjagras, der gehörnte neue Wyvern Banbaro für Fortgeschrittene sowie der Fanliebling Tigrex für die ganz Mutigen. Alle 14 Waffentypen können gewählt und auch im Trainingsbereich ausprobiert werden. Neue Waffen-Features und neue Mechaniken der Schleuder sind ebenfalls mit von der Partie. Durch den Abschluss der Quests könnt ihr euch Item-Pakete freispielen.

Der Release der Vollversion von Monster Hunter World: Iceborne ist für den 06. September 2019 auf PS4 und Xbox One geplant; eine PC-Fassung folgt später im Winter. Anbei könnt ihr euch vorab zudem einen neuen Trailer ansehen.