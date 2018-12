Monster Hunter meldet sich mit einem überraschenden Knall: Geralt aus der Witcher ist dabei nur der Anfang! Neben dem prominenten Gaststar wurde auch ein umfangreicher Premium-DLC mit dem Namen Iceborne angekündigt. Das erwartet euch in den kommenden Wochen und Monaten:

Soeben haben Capcom und CD Projekt RED ihre Zusammenarbeit bekanntgeben – Geralt von Riva, die Hauptfigur der Witcher-Spieleserie, bekommt einen Gastauftritt in Monster Hunter World. Und das mit seiner jeweiligen Originalstimme, dem typischen Kampfstil und Witcher-inspirtierten Aufträgen. Bei dieser Zusammenarbeit können Spieler in Monster Hunter World in die Rolle von Geralt von Riva schlüpfen - einem professionellen Monsterjäger, der mit übermenschlicher Stärke und Reflexen ausgestattet ist - und eine Reihe von Witcher-inspirierten Aufgaben übernehmen.

Daraus resultiert ein einzigartiges Spielerlebnis, das die RPG-Mechanik von The Witcher 3: Wild Hunt mit dem Gameplay von Monster Hunter: World kombiniert. Spieler von Monster Hunter World können seinen charakteristischen Kampfstil nutzen, indem sie Schwertkampf, Kampfmagie und eine Auswahl an Monsterjagdausrüstung miteinander verbinden. Der Witcher-inspirierte Inhalt erscheint voraussichtlich Anfang 2019 als kostenloses Update für Monster Hunter: World auf PlayStation 4 und Xbox One, das PC-Update folgt dann ebenfalls zeitnah.

Auf die nächste große Welle an Inhalten müsst ihr bis Herbst nächsten Jahres warten. Dann erscheint die Premium-Erweiterung Iceborne. Der DLC wird neue Questränge, Orte, Monster, Moves und Ausrüstung bieten und die Story im Anschluss an das Ende des Hauptspiels erweitern. Weitere Informationen zur Erweiterung werden im nächsten Frühjahr veröffentlicht. Zu beiden Ankündigungen hat Capcom bereits je einen Trailer zur Verfügung gestellt.

Together with Capcom, we’re presenting the crossover everyone’s been waiting for: Geralt takes on a new contract in @monsterhunter World!



The Witcher-inspired content is coming to MHW on @PlayStation 4 and @Xbox One in early 2019 as a free update, with PC release to follow soon. pic.twitter.com/gQPBWmF9Al