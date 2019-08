Auf der gamescom wird das Add-on Monster Hunter World: Iceborne vorgestellt, und zu diesem gibt es nun eine neue interessante Ankündigung. Ein Cross-Over bringt mit Aloy einen bekannten Spielcharakter eines anderen Franchise in den Titel.

Spieler von Monster Hunter World: Iceborne werden sich über eine weitere Cross-Promo freuen, denn mit Aloy findet ein weiterer bekannter Spielcharakter künftig auch in das große eisige Add-on zur Monsterhatz den Weg in das Spiel. Aloy ist auch aus dem PS4-exklusiven Blockbuster und Spiele-Hit Horizon: Zero Dawn bekannt.

Das Erscheinungsbild von Aloy in Monster Hunter World: Iceborne wird - passend zum Thema - dem aus der Erweiterung Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds eingelehnt sein. Wann die rothaarige Protagonistin im Capcom-Titel konkret aufschlagen wird, wurde aber noch nicht bekannt gegeben; auf diese Info müsst ihr also zunächst noch warten.

Es gab schon einmal ein entsprechendes Horizon-Event in Monster Hunter World und auch das Comeback von Aloy ist wieder exklusiv den Spielern auf der PlayStation 4 vorbehalten. Gamer von Monster Hunter World: Iceborne auf PC und Xbox One schauen dagegen ins Leere.

Weitere Details stehen im Übrigen ebenfalls noch aus, ein neues Ausrüstungs- und Waffenpaket in diesem Kontext ist aber wohl sicher anzunehmen. Den ersten Teaser-Clip könnt ihr euch anbei ansehen.

Monster Hunter World: Iceborne erscheint am 06. September für PS4 und Xbox One; eine PC-Umsetzung folgt im Januar 2020.