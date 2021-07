Ab sofort läuft die Verfilmung zu Monster Hunter dort, wo sie hingehört: auf der großen Kinoleinwand!

Nach einigen Verschiebungen ist es endlich soweit: Ab heute läuft Paul W. S. Andersons Interpretation von Capcoms Monster Hunter in den Kinos an. Endlich könnt ihr die gewaltigen Monster der Reihe in all ihrer Pracht auf der ganz großen Leinwand bewundern.

Andersons Action-erprobte Ehefrau Milla Jovovich, die bereits in seinen sechs Verfilmungen von Resident Evil als Alice Zombies das Fürchten lehrte, ist auch in Monster Hunter die Hauptbesetzung. In ihrem aktuellen Streifen schlüpft sie in die Rolle von Natalie Artemis, Lieutenant des US-Militärs. Ein mysteriöser Sturm entführt sie zusammen mit ihren Kollegen (T.I. Harris, Meagan Good, Diego Boneta) in eine fremde Welt, deren gigantische Bewohner nicht lange auf sich warten lassen. Doch mit herkömmlichen Mitteln hat sie kaum eine Chance gegen Diablos, Rathalos und Co.

Glücklicherweise trifft Artemis auf den "Hunter" (gespielt von Tony Jaa). Er unterweist sie im Umgang mit den mächtigen Waffen, die Fans von Monster Hunter bestens vertraut sind. Im Austausch für ihre Hilfe im Kampf gegen Rathalos wird sie erfahren, wie sie in ihre eigene Welt zurückkehren kann.

Die Spiele der Monster-Hunter-Reihe erfreuen sich seit ihrem Debüt im Jahr 2004 weltweit wachsender Beliebtheit und haben sich bereits weit mehr als 40 Millionen Mal verkauft. In der Action-Rollenspiel-Reihe schlüpft ihr in die Haut eines Jägers und begebt euch in einer Fantasy-Welt auf die Suche nach Monstern, um sie zu erlegen und aus den so gewonnenen Ressourcen immer bessere Waffen und Rüstungen herzustellen.

Ursprünglich war der Kinostart für den 4. September 2020 geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Datum zunächst auf den 23. April 2021 verlegt. Zwischenzeitlich wurde der Termin auf Dezember 2020 vorgezogen. Ab heute, Donnerstag, den 1. Juli 2021 ist es nun endlich soweit: Dann startet Monster Hunter in den deutschen Kinos!