Zum 10-jährigen Jubiläum von Minecraft hat Microsoft nun eine besondere Ankündigung getätigt und mit Minecraft Earth ein neues AR-Spiel offiziell angekündigt.

Nachdem man zuvor bereits einen Teaser im Netz veröffentlichte, hat Microsoft nun Nägel mit Köpfen gemacht und Minecraft Earth offiziell vorgestellt. Zehn Jahre nach dem Release des Erfolgstitels Minecraft auf dem PC kommt das Aufbau-Abenteuer nach mehr als 176 Millionen Verkäufen rund um den Globus nun in neuer Form auf Smartphones.

Minecraft Earth versucht sich dabei gewissermaßen als Konkurrent zum immens erfolgreichen Pokémon GO, denn auch dabei handelt es sich um einen Augmented-Reality-Titel, der die Klötzchen- mit der realen Welt verschmelzen lässt. Der Titel wird dabei auf mobilen Endgeräten kostenlos spielbar sein und die bekannte Spielmechanik in die echte Welt transportieren.

So erkundet ihr in Minecraft Earth eure Nachbarschaft auf der Suche nach verschiedenen Blöcken und Monstern. Dazu könnt ihr euch auch mit Freunden im Koop zusammenschließen und gemeinsam Gebäude erschaffen, die sich in der realen Welt platzieren lassen. Dort könnt ihr diese dank AR-Technik auch in Lebensgröße erkunden.

Den ersten Trailer zur Neuankündigung gibt es anbei für euch. Einen Release-Termin nannte man zunächst noch nicht, es soll jedoch in absehbarer Zeit eine erste Closed Beta geben. Wir halten euch auf dem Laufenden.