Nach dem Erfolg von Pokémon GO geht künftig auch Minecraft AR-Wege und wird um den neuen Titel Minecraft Earth ergänzt. Das Spiel lässt sich bald im Rahmen einer ersten Beta-Testphase ausprobieren.

Mojang hat erstes Gameplay zum kommenden Minecraft Earth präsentiert und zudem Infos zu einer bevorstehenden Beta-Testphase bekannt gegeben. Dabei wird es sich um eine Closed Beta handeln, das heißt es werden nur ausgewählte Spieler die Chance erhalten, sich das Augmented-Reality-Abenteuer im Stil von Pokémon GO auf iOS anzusehen.

Während die Vollversion später auch für Android erscheinen wird, so wird der Beta-Test zunächst ausschließlich auf iOS abgehalten; erst zu einem späteren Zeitpunkt sollen Testläufe auf Android nachfolgen.

Auf Apple-Geräten wird der Startschuss indes bereits "in den nächsten zwei Wochen" fallen, das heißt Auserwählte müssen sich gar nicht mehr lange gedulden, bis sich auf ihrem Mobilgerät in der echten Welt Minecraft per Augmented Reality genießen können. Der Titel war erst im Mai 2019 offiziell angekündigt worden.

Um eine Chance auf die Teilnahme an der Beta zu haben, müsst ihr euch auf der offiziellen Webseite für die Testphase registrieren. Das versprochene neue Gameplay könnt ihr euch indes im nachfolgenden neuen Trailer hier bei uns ansehen.