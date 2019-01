Die aktuelle Konsolengeneration neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen und Microsoft werkelt bereits am Nachfolger. Dank der Plattform Project xCloud und einigen Gerüchten ist schon klar, in welche Richtung sich die Redmonder künftig orientieren. Auch Entertainment-Riese Netflix findet dabei Erwähnung.

Microsoft hat Arbeiten an der nächsten Xbox sowie auch der Streaming-Plattform Project xCloud bereits offiziell bestätigt, selbst aber noch keine ganz konkreten Details genannt. Gerüchteweise soll die neue Xbox aber auch in einer reinen Streaming-Variante erscheinen und so wird klar, in welche Richtung sich die Redmonder ganz konkret bewegen wollen.

Dass der Schwerpunkt auf dem Streaming-Bereich liegt, unterstreichen nun auch neue Aussagen von Microsoft-CEO Satya Nadella gegenüber Journalisten, die sich im Microsoft-Hauptquartier eingefudnen hatten. Nadella betonte dabei, dass man künftig nicht weniger als das "Netflix der Spiele" werden wolle - dank der leistungsstarken neuen Game-Streaming-Technologie Project xCloud.

Diese Technik soll es euch künftig ermöglichen, eine Vielzahl von Videospielen auf nahezu jedem Gerät via Streaming abzuspielen. Laut Nadella könntet ihr eure Lieblingstitel dann nicht mehr nur auf der neuen Konsole sondern beispielsweise auf Laptops oder auch Mobilgeräten zocken. Die Notwendigkeit von TV-Geräten und Heimkonsolen soll dadurch schlicht und ergreifend nicht mehr zwangsläufig sein.

Mit dem Xbox Game Pass hat Microsoft bereits eine Art "Netflix light" für Xbox- und PC-Gamer im Angebot, auch wenn dieses nicht auf Streaming setzt. Künftig wird man dieses aber losgelöst von den Streaming-Plänen aber noch weiter ausweiten.

Dass Streaming die Zukunft des Gamings sein wird, daran besteht mittlerweile kaum noch ein Zweifel. Auch Amazon und Google beispielsweise haben ihrerseits Bemühungen in ein eigenes Streaming-Angebot gestartet und werden Microsoft sicherlich den Plan, das "Netflix der Spiele" zu werden, streitig machen. Und dann werden sicherlich auch Sony und Nintendo noch ein Wörtchen mitreden.