Es geht immer weiter beim Microsoft Flight Simulator. Asobo Studios hat das mittlerweile 13. World Update veröffentlicht und verschönert damit eine der schönsten Regionen des Planeten und die Antarktis.

Es ist schon beeindruckend, wie viel Arbeit Asobo Studios in den Microsoft Flight Simulator steckt. Satte zwölf World Updates hat es bereits gegeben, mit denen nicht nur neue Inhalte ins Spiel kommen, sondern auch bestehende Gebiete kräftig aufgehübscht werden.

Nun ist das World Update 13: Oceania and Antarctica erschienen und das macht einige Traumregionen unseres Planeten noch ein wenig traumhafter. Das Update umfasst Polynesien (Hawaii und die Osterinsel), Melanesien (Fidschi, Neukaledonien, Neuguinea, West Papua in Indonesien und die Salomon-Inseln), die Galapagos-Inseln und wichtige Regionen der Antarktis, insbesondere die Antarktische Halbinsel. Das Update bietet insgesamt 13 Länder und 28 nicht-souveräne Gebiete, viele davon mit verbesserter Auflösung, die es den Piloten ermöglicht, atemberaubende neue Ausblicke in diesen Regionen zu erleben.

Wie gewohnt, bringt das Update auch wieder neue Points of Interest mit sich, insgesamt 150, darunter die berühmten Statuen auf den Osterinseln, einige Forschungseinrichtungen in der Antarktis wie die Scott Base oder die Davis Station, oder den Autograph Tower, das höchste Gebäude der südlichen Hemisphere.

Auch satte 12 neue, handgefertigte Flughäfen sind mit im Spiel, darunter der Kona International Airport auf Hawaii, Bora Bora Airport in Französisch-Polynesien, aber auch einige Landestreifen in Papua Neu Guinea. Nebenher gibt es auch elf neue Missionen, darunter fünf Entdeckungsflüge, drei Lande-Challenges und drei Bush-Trips.

Das World Update 13 steht Besitzern des Spiels wie gewohnt kostenlos zur Verfügung - da kann man eigentlich nur noch einen schönen Flugurlaub wünschen.