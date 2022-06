Noch eine schlechte Nachricht gefällig? Dmitry Glukhovsky, Autor und Mitentwickler der Metro-Spiele, drohen bis zu 10 Jahre Haft in Russland.

Der Ukraine-Krieg zieht weiter seine Kreise und sorgt für immer mehr schlechte Nachrichten. Wie nun durch einen Bericht in The Moscow Times bekannt wurde, hat Metro-Autor Dmitry Glukhovsky derzeit schlechte Karten in Russland. Der Autor, der auch an der Entwicklung der Metro-Spiele beteiligt war, steht derzeit auf einer russischen Fahndungsliste.

Ursächlich dafür ist, dass Glukhovsky sich häufig und öffentlich gegen den russischen Krieg in der Ukraine ausgesprochen hat, was in Russland derzeit so gar nicht gern gesehen wird. Dem Autor drohen bei Ergreifung bis zu zehn Jahre Haft. Derzeit ist nicht klar, wo sich Glukhovsky aufhält - The Moscow Times geht davon aus, dass er sich zur Zeit nicht in Russland befindet.

Glukhovsky hatte ab 2002 die Romane Metro 2033, 2034 und 2035 veröffentlicht und damit einen gewissen Kultstatus erlangt. Zudem war er in der Folge an der Entwicklung der Metro-Spiele des ukrainischen Entwicklers 4A Games beteiligt.