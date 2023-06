Im Oktober erscheinen drei Klassiker der Metal-Gear-Solid-Reihe für aktuelle Plattformen im Rahmen der Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 - und die Namensgebung lässt schon vermuten, dass es dann auch noch eine zweite Sammlung geben wird. Ein Leak bringt nun die Titel ins Spiel, die dann enthalten sein sollen.

Die Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 ist bis dato längst nicht bestätigt - schließlich steht erstmal Volume 1 im Oktober dieses Jahres auf dem Plan. Dennoch gibt es jetzt einen größeren Leak, der die konkreten Inhalte einer zweiten Metal-Gear-Sammlung ins Spiel bringt.

Schenkt man diesem Leak Glauben, dann sind auch in Volume 2 wieder drei Titel der langjährigen Stealth-Actionreihe an Bord. Dabei soll es sich um Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker und Metal Gear Solid V: The Phantom Pain handeln.

Guns of the Patriots war als vierter Teil der Reihe exklusiv für PlayStation 3 erschienen, Peace Walker hingegen war ein Spin-Off für die PlayStation Portable. The Phantom Pain hingegen war der bislang letzte große Teil der Serie, die Konami nun nach und nach zurück bringen will. Kurz nach dem Leak meldeten sich die für gewöhnlich sehr gut informierten, englischsprachigen Kollegen von IGN zu Wort und betonten, dass nach ihrem Verständnis die geleakten Infos "akkurat" seien.

Zunächst einmal erscheint jedoch Volume 1 der Spielesammlung mit den ersten drei Teilen der Serie am 24. Oktober 2023 - wie wir seit kurzem wissen: auch für die Switch. Zudem befindet sich mit Metal Gear Solid Delta ein vollständiges Remake des dritten Teils Snake Eater für moderne Plattformen in Arbeit.