Der Nächste bitte! Auch MechWarrior 5: Mercenaries konnte der Versuchung nicht widerstehen und erscheint nun exklusiv im Epic Games Store. Allerdings kommt das Spiel dann auch deutlich später als geplant!

Der Epic Games Store strickt weiter an Exklusivitätsvereinbarungen und hat sich im PC-Sektor mit MechWarrior 5: Mercenaries nun einen weiteren namhafteren Vertreter gesichert. Das neue First-Person-Mech-Kampfspiel im Simulations-Stil, welches im BattleTech-Universum angesiedelt ist, wird ausschließlich in diesem Shop für den PC erhältlich sein. Allerdings müssen sich Interessierte nun abermals auch noch länger gedulden.

In der entsprechenden Ankündigung heißt es nämlich auch, dass der zuletzt geplante Release im September 2019 nicht eingehalten werden kann. Auf diesen Monat war der Release ohnehin bereits von 2018 verlegt worden. Immerhin soll es trotzdem noch im laufenden Jahr klappen: Als neuen Release-Termin nannte man den 10. Dezember 2019.

Als Begründung für die neuerliche Verzögerung führt Piranha an, dass man noch einmal spürbar an der Qualitätsschraube drehen möchte. Zudem wird die zusätzliche Zeit für Lokalisierungsarbeiten benötigt, um alles in verschiedene Sprachen übersetzen zu können. Und auch das Marketing für den Release soll von den ergänzenden Monaten profitieren.

Die Exklusivität im Epic Games Store ist indes zeitlich befristet. Diese ist auf ein Jahr Laufzeit beschränkt, ehe das Spiel doch noch in anderen Stores wie Steam veröffentlicht werden kann. Wer mit dieser Entscheidung nicht einverstanden ist und eine Vorbestellung stornieren möchte, kann bis zum 01. September eine Rückerstattung beantragen.