Marvel's Spider-Man 2 hatte auf dem PlayStation Showcase in der letzten Woche einen großen Auftritt, doch der Release-Termin wurde vorerst nicht offiziell kommuniziert. Hat sich dieser möglicherweise dennoch schon im Gameplay-Trailer versteckt?

Auf dem PlayStation Showcase wurde reichlich frisches Gameplay aus Marvel's Spider-Man 2 gezeigt, doch einen konkreten Release-Termin über die pauschale Angabe Herbst 2023 hinaus gab es zunächst weiter nicht. Findige Fans haben einen solchen aber möglicherweise versteckt im veröffentlichten Gameplay-Trailer gefunden.

Worum geht es also konkret? Schenkt man den neuen Spekulationen Glauben, dann könnte Marvel's Spider-Man 2 ab dem 20. November 2023 erhältlich sein. Das würde gut zum pauschalen Release-Zeitfenster passen und fällt zudem auch in die verkaufsträchtige Weihnachtssaison, würde also ein rundes Gesamtbild ergeben.

Wie kommt es zu dieser Annahme? YouTuber AndyReloads hatte im Gameplay-Trailer eine Sequenz vorgefunden, in der Peter auf einem feindlichen Fahrzeug landet. Anschließend springt der Spielercharakter auf Miles Morales um - doch in dieser ganzen Sequenz findet sich in besagtem Vehikel, einem Hummer, ein interessanter Aufdruck. Dieser ist schwer zu erkennen, doch wenn man diesen ganz nah im Detail anschaut, dann steht dort "201123" geschrieben. Damit könnte also der 20. November 2023 gemeint sein.

Ob an diesen Spekulationen etwas dran ist? Es dürften zumindest erhebliche Zweifel bestehen, schließlich ist fraglich, warum der Termin dann nicht gleich offiziell genannt wurde - es sei den Sony und Insomniac hecken auf diesem Weg eine ganz bestimmte Marketing-Strategie aus.

Und: Es wäre gleichermaßen seltsam, wenn das in den Vereinigten Staaten ansässige Studio mit 201123 ausgerechnet die britische aka nicht-amerikanische Schreibweise des Datums für diesen Hinweis wählen würde. Weiterhin ist der 20. November ein Montag, also kein Dienstag oder Freitag - und an diesen beiden Tagen werden Blockbuster im Regelfall veröffentlicht, wenngleich es auch prominente Ausnahmen wie God of War Ragnarök gibt, das an einem Monat erschien.

Alles in allem gibt es deutlich zuviel Interpretationsspielraum rund um die Zahlenreihe im Trailer, die höchstwahrscheinlich nicht als Hinweis auf den Release-Termin zu verstehen ist. Wir halten euch natürlich trotzdem auf dem Laufenden und lassen euch wissen, sobald es offizielle Neuigkeiten zum Thema gibt.