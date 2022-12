Marvel's Midnight Suns wurde zwar verschoben zwecks Feinschliff und unsere PC-Version lief weitgehend rund, aber mittlerweile tauchen doch noch einige Probleme auf und eines davon ist so richtig übel.

Marvel's Midnight Suns ist ein prima Spiel geworden und zumindest während unseres Tests der PC-Version tauchten kaum Probleme auf. Nun mehren sich aber die Stimmen, die nicht ganz so happy mit dem Ergebnis sind und auch beim Nachtest der Xbox-Version hat uns ein böser Gamebreaker erwischt.

Was ist passiert? Im War Room habt ihr die Möglichkeit, einzelne Helden auf Missionen zu schicken. Das geht automatisch, ihr müsst am nächsten In-Game-Tag nur das Ergebnis einsammeln. Irgendwann bekommt ihr einen zweiten Slot, sodass ihr gleich zwei Helden auf verschiedene Missionen schicken könnt und da fängt der Ärger an. Wenn ihr beim ersten Einsatz von beiden Slots den unteren vor dem oberen Auftrag mit einem Helden bestückt, kann es euch aufgrund eines Bugs passieren, dass der andere Auftag ohne Held gestartet wird. Sollte nicht passieren, erzeugt aber ein Problem.

Wollt ihr nämlich am Folgetag die Missionen einsammeln, rennt ihr gnadenlos in einen Absturz des Spiels. Schlicht aus dem Grund, dass das Spiel aufgrund des fehlenden Helden in der einen Mission keine Abschlussgrafik anzeigen kann. Ein konkreter Workaround existiert bisher nicht. Zwar berichten einige User, dass Umschalten auf 720p oder schnelles Drücken der A-Taste beim Einlösen geholfen haben, bei uns klappte das aber bisher nicht. Der Fehler scheint plattformunabhängig zu existieren, sowohl Xbox- als auch Playstation-Spieler klagen auf Reddit ihr Leid.

Das eigentliche Problem ist, dass der jeweilige Held solange geblockt ist, bis die Mission eingelöst wird und er daher nicht an Story- oder Nebenmissionen teilnehmen kann. Und da bestimmte Helden bei einigen Missionen Pflicht sind, kommt ihr in der Story irgendwann nicht weiter. Es empfiehlt sich daher, generell vor dem Aktivieren und Einlösen von Heldenmissionen Spielstände anzulegen, bis das Problem behoben ist. Ein Statement seitens Firaxis steht derzeit noch aus.

Ansonsten tauchten vereinzelt Abstürze beim Überschreiben von Spielständen auf (zumindest bei meinem Kollegen) und bei der Xbox-Version gibt es derzeit offenbar ein Problem dabei, Fotos in Gemälde umzuwandeln und in Bilderrahmen einzusetzen. PC-Spieler klagen indes über Ruckler bei den Kampfszenen, was möglicherweise mit dem Kopierschutz des Spiels in Zusammenhang steht. Firaxis hat das Problem bereits bestätigt und arbeitet an einer Lösung.