Der Release von Marvel's Midnight Suns im Dezember rückt näher und Publisher 2K rührt weiterhin die Werbetrommel. Nun taucht ein sehr bekanntes Großmaul auf und die Frage stellt sich: kommt es auch ins Spiel?

2K Games und Firaxis haben sich in den letzten Wochen vor allem damit beschäftigt, die Superhelden von Marvel's Midnight Suns in Form von Trailern genauer vorzustellen. Nun aber tun sich überraschende Dinge auf Twitter, denn Deadpool hat den Kanal von Marvel's Midnight Suns übernommen und auch direkt die Bio geändert in "DEADPOOL here! I have taken COMPLETE control of this channel until these nerds put me in their Midnight Suns game. let's get messy".

Der Superheld änderte den Twitter-Handle des Spiels in #DeadpoolSuns und veröffentlichte auch ein Video auf Twitter, um die Unterstützung der Fans für die Aufnahme von Deadpool in den Kader von Marvel's Midnight Suns zu gewinnen. Wenn man bedenkt, dass dies auf dem offiziellen Account des Spiels geschieht, ist es wahrscheinlich, dass wir Deadpool eher früher als später im Spiel sehen werden.

Wäre natürlich keine schlechte Verstärkung für das Superhelden-Portfolio, aber vielleicht will uns 2K auch nur ein wenig veräppeln.