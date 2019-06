Seit geraumer Zeit werkelte Square Enix zusammen mit Marvel Entertainment an The Avengers Project - und jetzt wurde das Spiel als Marvel's Avengers endlich ausführlicher vorgestellt. Auch einen Release-Termin nannte man nun auf der E3 2019.

Square Enix hat Marvel's Avengers offiziell angekündigt und mit ersten Details versehen. Das Blockbuster-Franchise soll im Rahmen eines Action-Adventures auch im Videospielbereich eine kinoreife Story erhalten, wobei ihr diese solo oder im Koop bewältigen dürft. Für die Entwicklung zeichnen die Tomb-Raider-Macher von Crystal Dynamics zusammen mit Eidos Montreal, Crystal Northwest und Nixxes Software verantwortlich.

Marvel's Avengers soll euch eure Superheldenträume ausleben lassen, indem ihr etliche Avengers übernehmen könnt. Das Spiel beginnt am A-Day mit Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow und Thor; diese eröffnen ein High-Tech-Hauptquartier der Avengers in San Francisco, inklusive Vorstellung ihres eigenen Helicarriers, der von einer experimentellen Energiequelle angetrieben wird.

Allerdings wird die Feier zur Katastrophe, als ein schrecklicher Unfall zu gewaltiger Zerstörung führt. Die Schuld daran wird den Avengers zugeschoben, und sie lösen sich auf. Fünf Jahre später gelten alle Superhelden als Gesetzlose, die Welt ist in Gefahr, und die einzige Hoffnung besteht darin, die mächtigsten Helden der Erde wieder zusammenzubringen.

In der Folge müsst ihr die übernatürlichen Fähigkeiten der verschiedenen Avengers-Charaktere meistern und Teams aus bis zu vier Spielern zusammenstellen, um die Missionen zu lösen. Regelmäßige Inhalts-Update sollen euch auch nach dem Release des Hauptspiels weiter auf eine epische Reise führen; diese soll nach jetzigen Planungen "mehrere Jahre andauern". Neu nachgelieferte Avengers-Charaktere sollen kostenfrei angeboten werden.

Marvel's Avengers erscheint am 15. Mai 2020 für PS4, Xbox One, PC und Stadia; eine Switch-Umsetzung ist nicht in Arbeit. Pikante Randnotiz: Mit Sony PlayStation ist Square Enix eine weltweite Partnerschaft eingegangen, die "Überraschungen für PlayStation-Spieler" bereit halten soll. Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt, es klingt aber alles nach (zeit-)exklusiven DLC-Inhalten.