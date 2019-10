Aktuell gibt es ja wieder einige neue Infos rund um das kommende Marvel's Avengers von Square Enix. Dazu passen nun auch frische Aussagen von Director Richard Briggs, der sich zur Spielzeit des vielversprechenden Projekts geäußert hat.

Im Mai 2020 soll Marvel's Avengers für Furore sorgen und je näher der Release rückt, desto mehr Infos lassen die Macher vom Stapel. Jetzt hat sich Director Richard Briggs unter anderem zum von vielen Spielern mit Interesse verfolgten Thema Spielzeit geäußert. Lohnt sich diesbezüglich ein Kauf von Marvel's Avengers?

Den Aussagen von Briggs nach zu urteilen bekommen Gamer mit dem Superhelden-Abenteuer einen ähnlichen Umfang geboten, wie sie zuletzt von anderen Spielen aus dem Hause Crystal Dynamics gewohnt waren. Demnach werdet ihr voraussichtlich rund 10 bis 12 Stunden mit dem Titel zubringen können, um lediglich die Haupthandlung des Spiels zu absolvieren.

Viele Spieler dürften sich aber auch mit dem Drumherum und den weiteren Spielinhalten beschäftigen, dann fällt die Spielzeit dementsprechend umfangreicher aus. Wer also auch Nebenmissionen absolviert und sonstige Aktivitäten in der Spielwelt wahrnimmt, der wird im Regelfall 30 Stunden und darüber hinaus mit einem Durchlauf beschäftigt sein, so wie das auch in den letzten Tomb-Raider-Spielen von Crystal Dynamics der Fall war.

Das Entwicklerteam habe zudem weitere Inhalte nach dem Release auf dem Schirm. Marvel's Avengers wird ab dem 15. Mai 2020 für PC, PS4, Stadia und Xbox One erhältlich sein. Zuletzt wurde mit Ms. Marvel der sechste spielbare Charakter in Marvel's Avengers bestätigt.