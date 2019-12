Im Mai 2020 soll Marvel's Avengers aus dem Hause Square Enix für Furore sorgen. Bereits vor dem Release des Videospiels wird es eine Prequel-Umsetzung geben.

Wer sich gebührend auf das neue Marvel's Avengers vorbereiten möchte, der darf sich auf ein nun angekündigte Prequel zum neuen Titel von Square Enix freuen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein (kleineres) Spiel, sondern vielmehr um ein Buch, das euch auf die Ereignisse im Titel vorbereiten soll.

Die Buch-Umsetzung trägt den Namen "Marvel's Avengers: The Extinction Key!" und soll rund eineinhalb Monate vor dem Spiel-Release ab dem 31. März 2020 erhältlich sein. Diese entsteht in Kooperation von Square Enix, Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Marvel Entertainment mit Titan Books. Verfasst wird das Buch von Autor Greg Keyes.

Er wird nicht nur dieses eine Prequel-Werk abliefern; stattdessen sind auch in Zukunft weitere solcher Buch-Umsetzungen geplant. In "The Extinction Key" zeichnet Keyes dabei zunächst eine Welt vor dem A-Day. Das Buch folgt den Avengers und ihren Verbündeten bei ihrem Kampf gegen eine alte Organisation namens Zodiac. Das Avengers-Team im Buch besteht dabei aus Captain America, Iron Man, Thor, Black Widows und Hulk. Darüber hinaus sollen auch andere bekannte Superhelden wie Doctor Strange, Doctor Voodoo und Shield-Agenten dazu stoßen.

Die Auflistung der Charaktere ist interessant, denn längst nicht alle sind bis dato auch für das Spiel selbst bestätigt. In Folge dessen besteht nun womöglich die gesteigerte Chance, dass dem Titel von Crystal Dynamics künftig auch Zodiac, Doctor Strange oder Voodoo hinzugefügt werden.

Marvel's Avengers selbst soll am 19. Mai 2020 für PC, PS4, Xbox One und Google Stadia erscheinen.