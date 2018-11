Für Mario Tennis Aces erscheinen schon bald drei weitere Charaktere. Es handelt sich um ein abwechslungsreiches Trio aus dem Mario-Universum.

Während eines Turniers in Kyoto, Japan zu Mario Tennis Aces hat Nintendo drei weitere Charaktere für das Spiel angekündigt. Es handelt sich um Luma aus Super Mario Galaxy, Pauline aus Super Mario Odyssey sowie Boom Boom aus Super Mario Bros. 3.

Dies ist ein sehr abwechslungsreiches Trio und es dürfte für jeden Geschmack ein passender Spieler dabei sein. Ob Mario dem Charme von Pauline in einem Match standhalten kann? Aktuell befindet sich Koopa Paratroopa auf dem Weg in das rasante Tennisspiel und vermutlich werden auch zukünftig noch viele weitere Charaktere aus dem Universum des Klempners den Einzug in das Spiel finden.

Die drei neuen spielbaren Charaktere erscheinen zwischen Januar und März 2019. Mario Tennis Aces ist exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.