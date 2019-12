Schon länger ist bekannt, dass Tripwire Interactive am Hai-Abenteuer Maneater werkelt. Jetzt hat das Actionspiel auch einen konkreten Release-Termin!

Tripwire Interactive und Koch Media haben in einer Pressemeldung eine Partnerschaft in Bezug auf das kommende Maneater angekündigt und im Zuge dessen auch den Release-Termin für das sogenannte ShARkPG bekannt gegeben. Das Actionspiel kommt demnach im Frühjahr 2020.

Interessierte können unerforschte Gewässer ab dem 22. Mai 2020 in Angriff nehmen. Ab diesem Tag wird das Action-Rollenspiel, in dem ihr die Rolle eines Hais übernehmt, auf PS4, Xbox One und PC gleichermaßen kaufen. Die PC-Fassung gibt es dabei exklusiv im Epic Games Store. Länger warten müssen lediglich die Interessenten auf der Switch, denn diese Umsetzung wird erst später im Jahr 2020 nachfolgen.

Maneater ist ein Action-RPG für Singleplayer, in dem ihr als Baby-Bullenhai startet und ums Überleben kämpft. In unterschiedlichen Unterwasserumgebungen, von Sümpfen und Flüssen bis hin zu Badeorten und dem tiefblauen Meer müsst ihr euch zurecht finden und euch mit Verstand und eurem Kiefer weiterentwickeln.

Zur Terminverkündung gibt es auch einen neuen Trailer, den ihr euch anbei ansehen könnt.