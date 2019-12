Das Universum von Magic: The Gathering wächst weiter an, denn anlässlich der Game Awards 2019 haben Perfect World Entertainment und die Cryptic Studios mit Magic: Legends nun einen weiteren Ableger bestätigt.

Wer Magic: The Gathering mal fernab der Sammelkarten-Mechanik zocken und erleben möchte, der bekommt mit Magic: Legends nun eine komplett neue Spielumsetzung an die Hand. Bei dem neuen Titel handelt es sich um ein Action-Rollenspiel mit MMO-Fokus aus dem Hause der Cryptic Studios; dieses spielt in den Welten von Magic: The Gathering und wird von Perfect World Entertainment veröffentlicht.

Das Sammelkartenspiel von Wizards of the Coast hat sich digital und vor allen Dingen auch offline in den letzten 25 Jahren zu einem weltweiten, lange anhaltenden Phänomen entwickelt. Das Spiel zählt über 40 Millionen Spieler in 70 Ländern - und jetzt wird das Multiversum weiter ausgebaut. Magic: Legends soll im neuen Jahr 2020 in die ersten Beta-Tests übergehen.

Die Cryptic Studios werkeln bereits seit 2017 hinter den Kulissen an Magic: Legends; das Spiel ist eine Fortsetzung der Partnerschaft zwischen Wizards of the Coast und Cryptic, die auf den bisherigen Erfolg von Neverwinter aufbauen soll. Angeführt wird das zuständige Entwicklerteam von Executive Producer Stephen Ricossa, der zuvor auch schon in gleicher Funktion maßgeblich an Star Trek Online beteiligt war.

Offizielle weitere Details und Features zum Action-Rollenspiel sollen im Januar 2020 bekannt gegeben werden. Wir halten euch auf dem Laufenden!