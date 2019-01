Mit dem Super Bowl 53 steht am kommenden Wochenende das nächste sportliche Großereignis bevor. Wie gewohnt hat Electronic Arts dieses im aktuellen Madden NFL simuliert. Wer gewinnt die Partie: Patriots oder Rams?

Die Football-Saison neigt sich ihrem Ende und damit auch dem Höhepunkt entgegen: In der Nacht von Sonntag auf Montag steigt in Atlanta der Super Bowl 53. Bis ins Finale der NFL haben sich aus der AFC die New England Patriots und aus der NFC die Los Angeles Rams gekämpft. Doch wer hat am Ende die Nase vorn? Wie gewohnt wagt Electronic Arts eine Prognose!

Jahr für Jahr simuliert der Publisher im aktuellen der Madden-NFL-Reihe die Super-Bowl-Partie um deren Ausgang zu prognostizieren - und das hat schon erstaunlich häufig geklappt. Umso interessanter ist die neue Simulation in Madden NFL 19.

Schenkt man der Simulation Glauben, dann werden die Los Angeles Rams in diesem Jahr den Super Bowl gewinnen und den New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady damit die zweite Finalniederlage in Folge zufügen, nachdem das Team aus Boston im Vorjahr gegen die Philadelphia Eagles den Kürzeren zog.

Am Ende sollen die Rams um den jungen Quarterback Jared Goff und dem ebenso jungen Coach Sean McVay mit 30 zu 27 die Oberhand behalten. Dabei schustern die Rams ein unfassbares Comeback zusammen, denn zur Halbzeit sollen die Patriots noch mit 17-3 in Führung liegen. Star-Verteidiger Aaron Donald soll dann jedoch zur Höchstform auflaufen und mit insgesamt vier Sacks zum MVP der Partie gewählt werden. Auch deshalb soll es Brady schlussendlich nur auf 287 Pass-Yards bringen, während Goff für 303 Yards wirft.

Ob es am Ende wirklich so kommt? Die Super-Bowl-Prognosen von EA haben - wie erwähnt - erstaunlich oft ins Schwarze getroffen, schwächeln aber gerade in der jüngeren Vergangenheit etwas. Von den letzten fünf Super-Bowl-Gewinnern wurden schlussendlich nur zwei richtig prognostiziert. Für Pats-Fans und Tom Brady gibt es also noch berechtigte Hoffnung auf den sechsten Ring. Allerdings: Noch nie lag EA zwei Jahre in Folge mit der Prognose daneben - und das wiederum würde für die Rams sprechen.