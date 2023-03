Amazon Games schraubt weiter fleißig an Lost Ark und spendiert dem Action-Rollenspiel in der nächsten Woche ein weiteres größeres Update. Dabei dürft ihr euch auch auf eine neue fortgeschrittene Klasse freuen.

Für den 15. März 2023 in der nächsten Woche wurde seitens Amazon Games nun der nächste Patch für Lost Ark angekündigt; das geht aus einem neuen, ausführlichen Blog-Eintrag hervor. Das Update soll demnach den Namen "Kunst der Kriegsführung" tragen.

Den Titel erhält der Patch auch deshalb, weil darin mit der Künstlerin die nächste fortgeschrittene Klasse veröffentlicht wird; diese wird am gleichen Tag erscheinen. Es ist die erste fortgeschrittene Klasse einer völlig neuen Klassenkategorie: den Spezialisten. Diese soll im weiteren Jahresverlauf 2023 noch häufiger in Erscheinung treten, so dass ihr weitere solcher Updates erwarten dürft.

Mit dem magischen Pinsel und der fließenden Tinte ist die Künstlerin zu taktischer Vielseitigkeit mit Illusionskräften fähig und hat sich auf die Unterstützung des Teams spezialisiert. Folgende erste Details wurden zum neue Charakter von offizieller Seite veröffentlicht:

Die Identität der Künstlerin basiert auf der Identitätsanzeige des Harmoniemessers. Wenn Fertigkeiten Feinde treffen, kann sie bis zu drei Harmoniekugeln erzeugen, die zum Wirken von zwei Identitätsfertigkeiten verwendet werden können – Mondfall und Sonnenaufgang.

Ähnlich wie andere fortgeschrittene Klassen hat die Künstlerin zwei einzigartige Klassengravuren: Volle Blüte, zur Verbesserung der Support-Fähigkeiten, und Rückfall, zur Verstärkung der Offensive.

Die Fertigkeitskategorien der Künstlerin bestehen aus den Fertigkeiten Strich, Farbe und Meisterwerk. Spieler können wählen, ob sie Feinde direkt angreifen oder Bestien oder dimensionale Energie beschwören, indem sie sie malt.

Neben der Klasse bekommt ihr dank des Updates im März auch einige Progressions-Events wie Punika-Powerpass, Hyper-Express-Plus und Geschichten-Express spendiert. Diese Events sind im Zeitraum ab dem 15. März bis zum 14. Juni verfügbar. Damit aber nicht genug, denn außerdem gibt es das 48v48-PvP-Schlachtfeld Tulubik zusammen mit Komfort-Updates, Balance-Änderungen, Kosmetikgegenständen und den dritten Ark Pass.

Viele detailliertere Infos findet ihr bei weitergehendem Interesse im angesprochenen Blog-Eintrag.