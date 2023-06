Das japanische Studio Ryu Ga Gotoku splittete die Yakuza-Reihe bekanntermaßen auf und führte mit Yakuza: Like a Dragon ein rundenbasiertes Kampfsystem ein. Nun wurde ein neuer Ableger mit Ichiban Kasuga in der Hauptrolle vorgestellt. Der Trailer passt perfekt zum abgedrehten Humor der Reihe und wird Fans sicherlich ein Schmunzeln entlocken können.

Die Yakuza-Serie vom Studio Ryu Ga Gotoku spaltet die Gemüter. Die einen lieben den albernen Humor und die kreativen Quests, den anderen ist das einfach zu drüber. Mit Yakuza: Like a Dragon verpasste die Spieleschmiede der Reihe ein komplettes Facelift. Mit Ichiban Kasuga gab es einen neuen Charakter, auch Tokio als Schauplatz wurde gegen den Yokohama-Distrikt ausgetauscht. Am Wichtigsten dürfte aber wohl sein, dass das Echtzeit-Kampfsystem weichen musste, stattdessen habt ihr eure Gegner und rundenbasierten Keilereien verkloppt.

Das scheint bei den Fans gut angekommen zu sein, denn beim Xbox Games Showcase 2023 stellte Ryu Ga Gotoku einen neuen Ableger vor. Der hört auf den Namen Like a Dragon: Infinite Wealth und zeigte sich in einem ersten Trailer so humorvoll wie eh und je.

Kasuga erwacht an einem Strand und weiß nicht so recht, wo er sich befindet. Es sieht nach Miami oder Los Angeles aus, was auch die englisch sprechenden Badegäste nahelegen. Wobei, sie sprechen weniger als dass sie schreien. Der verwirrte Kasuga soll auch schnell herausfinden, wieso: Er ist splitterfasernackt. Warum er in einem Adamskostüm an einem amerikanischen Strand flackt, das weiß er ganz offensichtlich nicht.

Was wir hingegen wissen: Like a Dragon: Infinite Wealth soll im Frühjahr 2024 erscheinen. In Sachen Plattformen nannten die Entwickler lediglich Windows-PC und Xbox-Systeme. Müssten wir raten, würden wir auf einen Release auf Xbox One und Series X/S tippen.