Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Alle Freunde der Spiele von Ryu Ga Gotoku Studio dürften jubilieren: Im November erscheint der frische Serienteil Like a Dragon: Gaiden endlich. Er kommt für alle Systeme außer die Nintendo Switch und bringt den allseits beliebten Kiryu als Hauptcharakter zurück.

Auch wenn sie teilweise schon sehr abgedreht daherkommt, erfreut sich die Yakuza-Reihe großer Beliebtheit. Sogar in westlichen Gefilden findet sie immer mehr Freunde und all diese dürften sich über folgende Neuanküdigung vom Summer Game Fest 2023 freuen: Der neue Serienteil Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name hat einen Release-Termin spendiert bekommen.

Tatsächlich ist es bis zum Release von Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name auch nicht mehr ewig hin. Bereits am 9. November 2023 wird das Spiel erscheinen, auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC. Nachfolgend findet ihr den Reveal-Trailer, der einige Nostalgietränen fließen lassen dürfte.

Bekanntermaßen bringt dieser Kazuma Kiryu als Hauptcharakter zurück, der seinen Tod vorgetäuscht hat und nun unter dem Codenamen Joyru agiert. Im Kampf greift ihr nicht nur auf Straßenschilder zurück. Es gibt zwei Stile, mit denen ihr euch zur Wehr setzt: Der Yakuza-Stil kloppt heftig drauf und nutzt die aggressive Kraft von Kiryu. Nutzt ihr hingegen den Agenten-Stil, haut ihr schneller zu und greift auf Gadgets wie einen elektrischen Draht zurück.

Angekündigt wurde Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name bereits im September letzten Jahres. Nun steht der konkrete Erscheinungstermin fest – und einen frischen Trailer gibt es obendrauf: