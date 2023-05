Der Release von LEGO 2K Drive ist nicht mehr so irrsinnig weit entfernt und nun hat sich 2K zum Drive Pass und dem Season-Modell dahinter geäußert.

Dass LEGO 2K Drive als Service-Game mit Seasons ausgelegt ist, dürfte nicht weiter überraschen. Bisher war noch etwas unklar, was euch in den Season Passes, in diesem Fall Drive Pass genannt, erwartet, aber nun haben sich 2K und Entwickler Visual Concepts ausführlicher dazu geäußert.

Demnach beinhaltet der Drive Pass insgesamt vier Seasons, die quartalsweise gestartet werden sollen, beginnend im Juni 2023 - also einige Wochen nach Release. Der Drive Pass soll komplett in der Awesome Edition und der Awesome Rivals Edition enthalten sein.

Wie bei Seasons gewohnt, wird es jeweils kostenfreie und kostenpflichtige Tiers geben. Und natürlich gibt es ein Rangsystem aus 100 Stufen nebst neuen Herausforderungen und Belohnungen in jeder Season. Für Season 1 ist derzeit die Rede von Fahrern, Stickern, Flairs, Sounds und anderem.

Zudem soll innerhalb des ersten Jahres ein komplett neues Biom veröffentlicht werden. Bemerkenswert ist, dass die Seasons offenbar nicht zeitlich limitiert sein werden. LEGO 2K Drive erscheint am 19. Mai für PC, Playstation, Xbox und Switch und wir sind ein wenig gespannt, was am Ende dabei herauskommt.

Unser Kollege Matthias beschreibt das Spiel so: Wenn ihr euch das Open-World-Rennspiel The Crew von Ubisoft vorstellt, nur in Klötzchen-charmant und bunt, dann kommt ihr der Vision von Lego 2K Drive schon halbwegs nahe. Ihr befahrt vollkommen frei die offene Spielwelt, folgt dabei Hauptmissionen durch eine Story, lasst euch an allen Ecken und Enden von dem putzigen Lego-Flair verzaubern, nehmt Nebenaufgaben oder kleine Herausforderungen an, fordert eure Freunde zu Online-Rennen oder per Splitscreen heraus oder spielt gemeinsam mit ihnen im Koop. Und natürlich könnt ihr Aberdutzende Stunden im Editor verbringen, um eure eigene Lego-Fahrzeugflotte zu erstellen.