Schon länger befindet sich das Survival-Actionspiel Left in Alive in Arbeit, doch nun gibt es endlich Licht am Ende des Tunnels. Square Enix hat den Release-Termin bekannt gegeben.

Square Enix hat heute per Pressemitteilung den Release-Termin des sich schon länger in Entwicklung befindlichen Survival-Action-Shooters Left Alive bekannt gegeben. Der Titel wird demnach dieses Jahr verpassen, erscheint aber relativ zeitnah im kommenden Jahr 2019.

Als Veröffentlichungstermin für das Spiel wurde nun der 05. März 2019 für PS4 und PC (via Steam) kommuniziert. Der Titel stammt von den erfahrenen Entwicklern Toshifumi Nabeshima (Armored Core) Yoji Shinkawa (Kojima Productions, Metal-Gear-Reihe) und Takayuki Yanase (Xenoblade Chronicles X). Dieser erzählt eine düstere Geschichte des Überlebens aus der Perspektive von drei verschiedenen Protagonisten, die versuchen aus der vom Krieg zerrissenen Stadt Novo Slava zu fliehen.

Mehr zur Handlung verrät der neue Trailer "Die Lage der Welt" anbei; weiter unten findet ihr außerdem auch den zweiten neuen Clip anlässlich der Bekanntgabe des Release-Termins.

Left Alive - Die Lage der Welt Trailer Ein zweiter neuer Trailer zu Left Alive rückt die Spielwelt und den Zustand dieser in den Mittelpunkt.

Zum Launch wird es eine Digital Day One Edition geben, die ab sofort im PlayStation Store und ab 18:00 Uhr auch bei Steam vorbestellt werden kann. Diese beinhaltet neben dem Spiel auch Bonus-DLCs, darunter das Munitionspaket, die leichte Schutzweste und das Genesungspaket. Außerdem sind folgende exklusive Gegenstände enthalten:

PlayStation Store: Ein statisches Design für PlayStation 4, die Waffe "Slava" und das Materialpaket

Steam: Ein Bildschirmhintergrund-Set, ein Soundtrack-Sampler und die Waffe "Padub"

Käufer der physischen Day One Edition erhalten als Bonus den Survival-DLC mit einer Vielzahl an hilfreichen Gegenständen, darunter ebenfalls das Munitionspaket, die leichte Schutzweste, das Genesungspaket sowie die Waffe "Klyuch" und das Granatenpaket.

Und zu guter letzt gibt es für Sammler unter euch in begrenzter Stückzahl auch eine Mech Edition für 159,99 Euro, die im Square Enix Online Store vertrieben wird und neben einer Sammlerbox folgende Inhalte umfasst:

Die Day One Edition des Spiels, inklusive dem Day One Survival-DLC

Mech-Actionfigur "VOLK" – spezielles Design von Takayuki Yanase, mit austauschbaren Accessoires, Waffen und Händen

Ein 80-seitiges Artbook mit Hardcover

Exklusives SteelBook – mit Mech-Designs von Yoji Shinkawa und Takayuki Yanase