Würde man sagen, dass die Netflix-Serie Arcane erfolgreich ist, wäre das eine freche Untertreibung. Die Animations-Adaption von League of Legends erfreute sich bei der Veröffentlichung riesiger Beliebtheit und entsprechend befindet sich eine zweite Staffel in der Planung. Die wird aber auf sich warten lassen.

Den Zugang zum MOBA League of Legends findet nicht jeder. Manche schieben es auf die Community, manche auf die Vielzahl an Helden, manche auf die extrem hohe Einarbeitungszeit. Anders erging es da der Animationsserie Arcane, die auf dem Stoff von Riot Games basiert. In dieser verfolgt ihr die Geschichten von Jinx und Vi. Für Begeisterung sorgte die grandiose Qualität der Animationen, ebenso wie die tiefschürfende Story, die selbst Nichtkenner der Vorlage für sich gewann.

Kein Wunder also, dass große Teile der Zuschauerschaft nach einer zweiten Staffel schreien. Dass wir diese bekommen werden, steht schon länger fest. Wer auf einen Release in diesem Jahr gehofft hatte, dürfte aber bitte enttäuscht werden.

In einem Interview führte Nicolo Laurent, der CEO von Riot Games, nun die Gründe dafür aus. Wenig überraschend wolle man ein möglichst gutes Produkt abliefern und benötige dafür jede Menge Produktionszeit.

So führt er aus: "Es gibt zwei Gründe, warum die zweite Staffel noch nicht fertig ist. Zum einen wollen wir gute Qualität abliefern und uns dafür Zeit lassen. Wir wussten zunächst nicht, ob die erste Staffel erfolgreich wird und haben die Produktion von Staffel 2 daher spät begonnen." Dementsprechend brauche man noch etwas Zeit, weshalb Arcane frühestens nächstes Jahr fortgesetzt wird. Einen genauen Termin hat Laurent natürlich nicht im Gepäck.

Letztlich zeichnet also die Unsicherheit des Studios dafür verantwortlich, dass wir jetzt warten müssen. Vor der Veröffentlichung im Jahr 2021 hätte aber wohl niemand mit dem immensen Erfolg gerechnet.