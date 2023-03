Als Greg Street bei Blizzard aufhörte und einige Wochen später bei Riot Games anheuerte, kochte die Gerüchteküche schnell hoch. Arbeitet sein neues Studio womöglich an einem MMO auf Basis von League of Legends? Sollte das Projekt tatsächlich existieren, erfährt es nun einen herben Schlag: der "Ghostcrawler" nimmt seinen Hut.

Mit League of Legends veröffentlichte Riot Games im Jahr 2009 ein MOBA, das sich als wahre Goldgrube herausstellen sollte. Wenig überraschend gab es einige Spin-Offs in dem Universum. Den wohl größten Erfolg (aus Sicht der breiten Masse) dürfte das Studio mit der Animationsserie Arcane verbucht haben. Der Auto-Battler-Modus Teamfight Tactics wurde als eigenständiges Spiel ausgekoppelt und mit Legends of Runeterra besteht sogar ein eigenes Sammelkartenspiel.

Damit ist das Ende der Spin-Offs zu League of Legends aber noch lange nicht erreicht. Bestätigt wurde mit Project L ein Fighting Game, das sich derzeit in der Entwicklung befindet. Hingegen von offizieller Seite nicht angekündigt ist bis heute ein MMORPG in dem Universum. Es gab zwar Stellenausschreibungen, die explizit nach Entwicklern mit Genre-Erfahrung suchten, aber wirklich handfeste Fakten veröffentlichte Riot Games dazu bisher nicht.

Immerhin gab das Blizzard-Urgestein Greg "Nightcrawler" Street in der Vergangenheit zu, an einem neuen Titel zu arbeiten. Er heuerte 2014 bei Riot Games an, nachdem er zuvor lange Jahre als Lead Systems Designer für World of Warcraft tätig war. Aufgrund seiner Expertise war ein MMO als mehr als naheliegend. Doch dieses Projekt könnte nun einen herben Schlag erhalten haben. Denn der "Nightcrawler" nimmt seinen Hut.

Scheinbar zeichnen in erster Linie persönliche Verluste für diese Entscheidung verantwortlich. So heißt es in seinem Statement: "Eine Kombination aus privaten und persönlichen Überlegungen hat mich diese Entscheidung treffen lassen. Wir haben letztes Jahr einige verheerende persönliche Verluste erlebt und ich will näher bei meiner überlebenden Familie sein."

Durchaus verständlich also, warum er bei Riot Games aufhört. Allerdings stellt sich jetzt die Frage, wie sich seine Entscheidung auf das MMO-League-of-Legends-Projekt auswirkt. Greg führt in weiteren Tweets aber aus, dass die Weichen zumindest gestellt sind. Er habe ein tolles Team aufgebaut und die nächste Phase stehe bevor. Für seine Zukunft gibt er zumindest an, einige spannende Angebote auf dem Tisch zu haben.