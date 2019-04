Manchmal könnte man meinen, der Berliner Audiohersteller Teufel hätte nicht mehr alle Membranen in der Box. Das System 6 THX kommt mit gleich mal 15 Lautsprechern!

Ihr habt reichlich Platz in der Bude und wollt die Wände wackeln lassen? Dann dürfte das neue Teufel System 6 THX 7.4.4 Set genau das Richtige für euch sein. Dieses wunderbare Werk audiophilen Größenwahns besteht aus satten 15 Lautsprechern, davon allein schon vier Subwoofer, die - natürlich - kabellos betrieben werden können. Hinzu kommen 2-Wege-Flachmembran-Satelliten-Speaker, zwei Dolby-Atmos-Lautsprecher-Paare mit Dolby-Atmos-Enabled-Speaker-Zertifizierung und 3-Wege-Dipole mit integriertem Tieftöner für den Rear-Bereich. Damit könnt ihr wohl ziemlich bequem ein ganzes Haus beschallen, sofern es ob der Wucht der Subwoofer nicht einstürzt.

Das Soundmonster ist THX-zertifiziert und unterstützt zudem Dolby Atmos und dts:X, sodass für vollen Surround Sound gesorgt ist. Auch optisch macht das System einiges her. Das System 6 kommt mit zwei verschiedenen Abdeckungssets. Wenn es dezent sein soll, passt die Stoffabdeckung. Wenn erhöhter Schutz gewünscht ist, passt die Metallabdeckung perfekt.

Wer sich dieses Heimkino-Vergnügen gönnen will oder es beim Zocken so richtig krachen lassen will, muss das Sparschwein allerdings bis auf die Knochen abspecken: Das Teufel System 6 THX 7.4.4 Set ist ab sofort für 3.999 Euro zu haben. Vielleicht ist das Ganze aber auch nur ein teuflischer Aprilscherz, zutrauen würden wir solch ein Monstrum den Berlinern aber ...