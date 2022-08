GIANTS Software veröffentlicht mit Landwirtschafts-Simulator 22: Pumps N' Hoses Pack sein erstes Third-Party-Produkt von einem renommierten Modding-Team.

Warum immer alles selber machen? Giants Software hat sich mit einem renommierten Modding-Team zusammengetan, um erneut Zusatzinhalte für den Landwirtschafts-Simulator 22 auf die Beine zu stellen. Das Ergebnis ist Pumps N' Hoses, ein neues Paket an Zusatzinhalten, das am 27. September für PC veröffentlicht werden soll. Bereits einige Wochen vor dem Release können gamescom-Besucher einige der neuen Inhalte selbst ausprobieren und in Halle 7 am Stand Nummer B41 in die brandneuen Möglichkeiten zur Düngung von Feldern reinschnuppern.

Entwickelt wird die Spielerweiterung von Creative Mesh, einem renommierten Modding-Team, das sich zu einem ambitionierten Studio reifte. Insgesamt mehr als 30 Maschinen und Objekte des niederländischen Herstellers Schouten, des deutschen Stahlspezialisten Stallkamp und des Biogastechnologie-Herstellers BvL sind in Pumps N' Hoses enthalten. Drei große Gameplay-Komponenten warten auf euch: Gülleverschlauchung, Gülleseparierung und Konfiguration von Biogasanlagen

