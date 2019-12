Bereits am Wochenende machte ein Leak im Netz die Runde, welcher den Release-Termin des DLC-Pakets "ReMind" zu Kingdom Hearts III vermeintlich verriet. Das Datum wurde nun auch offiziell bestätigt.

Versehentlich hatte Square Enix einen neuen Trailer zu Kingdom Hearts III zu früh ins Netz gestellt. Auch wenn man diesen wenig später wieder entfernte, so vergisst das Internet nicht. Damit wurde eine Ankündigung zum Spiel bereits am Wochenende vorweggenommen: der Release-Termin des neuen ReMind-DLCs.

Wenig später hat Square Enix heute nun Nägel mit Köpfen gemacht. In einer Pressemeldung bestätigte man nun, dass ihr in "ReMind" mit Sora und Konsorten tatsächlich ab dem 23. Januar 2020 losziehen dürft. Der Termin gilt zumindest für die PlayStation 4, die somit einen früheren Start hinlegt. Wer Kingdom Hearts III auf der Microsoft-Konsole Xbox One zockt, muss etwas länger warten. Hier erscheint der ReMind-DLC rund einen Monat später am 25. Februar 2020.

Um den Zusatzinhalt zu zocken, müsst ihr das Hauptspiel absolviert haben. Anschließend steht euch die neue Episode zur Verfügung, in der Sora sich auf den abenteuerlichen Rückweg zu seinen Freunden macht und Wahrheiten entdeckt, die er sich nie hätte vorstellen können.

Der nun auch offizielle Trailer gibt euch außerdem auch einen ersten Einblick auf die neuen Final-Fantasy-Charaktere, die damit offiziell bestätigt sind. Mit dabei ist unter anderem Fan-Liebling Aerith aus Final Fantasy VII.

Begleitend zum DLC soll es im Januar auch einen kostenlosen neuen Patch geben, der das Spiel auf Version 1.07 hievt. Hier erwarten euch ein Update für die Hauptgeschichte, neue Fertigkeiten, eine neue Form für Sora sowie die Schlüsselschwerter "Sternentreue" und "Memoire".