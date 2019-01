Dritter DLC erhält Termin: Lest hier, was euch erwartet!

Als großer Erfolg bei Kickstarter gestartet, ist Kingdom Come: Deliverance seit rund einem Jahr offiziell für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Jetzt steht der nächste Zusatzinhalt für das Rollenspiel auf dem Plan.

Zwei DLC-Pakete hat das mittelalterliche RPG-Epos Kingdom Come: Deliverance bereits erhalten und Fans des Spiels bekommen nun ein drittes Mal frischen Nachschub an die Hand. Die Macher haben jetzt nämlich den dritten DLC "Band of Bastards" offiziell angekündigt und mit einem Release-Termin versehen.

Im Zusatzinhalt machen allerhand Banditen Probleme in der Region. Seit dem Krieg waren die verschiedenen Lords nicht in der Lage, die Straßen vernünftig zu sichern und so entscheidet sich Sir Radzi Kobyla dazu, eine Gruppe von Söldnern anzuheuern, die sich des Problems annehmen sollen.

Da diese Gruppe aber aus einstigen Kriminellen besteht, soll Protagonist Henry diese anführen und überwachen - natürlich in der Hoffnung, dass es zu keinen größeren Problemen kommt. Wie das ganze Abenteuer ausgeht, könnt ihr ab dem 05. Februar 2019 selbst in Erfahrung bringen, denn dann wird der DLC veröffentlicht.

Zuvor waren bereits die Zusatzinhalte "From the Ashes" und "The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon" veröffentlicht worden; mit "A Woman's Lot" steht für Mitte 2019 bereits ein vierter DLC auf dem Plan.