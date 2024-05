Das erst kürzlich angekündigte Mittelalter-Rollenspielepos Kingdom Come: Deliverance 2 geht weiter seinen Weg. Nun wurde ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung erreicht.

Es geht voran bei Kingdom Come: Deliverance 2 und das ist auch gut so, nach aktuellem Plan soll das wuchtige Rollenspiel noch in diesem Jahr die Nachfolge seines bemerkenswerten Vorgängers antreten. Ob das was wird ... leichte Zweifel nagen noch an uns, angesichts des benannten Umfangs.

Zumindest wurde nun aber ein weiterer Meilenstein der Entwicklung erreicht. Tom McKay, Darsteller von Hauptfigur Henry aka Heinrich, hat nämlich seine Sprachaufnahmen abgeschlossen. Klingt banal, aber nicht so, wenn man den Umfang der Aufnahmen betrachtet. Demnach soll er nämlich satte 508 Stunden in 127 Aufnahmesessions im Studio verbracht haben. Das kann bedeuten, dass er ein ziemlich mieser Sprecher ist, der unzählige Takes braucht, oder aber, dass Kingdom Come: Deliverance 2 ein sehr dialoglastiges Spiel wird.

Letzteres würde uns natürlich nicht verwundern, schon im Vorgänger wurde munter geplaudert und natürlich werden nicht alle 508 Stunden ins Spiel einfließen. Aber die schiere Menge an Sprachaufnahmen für nur einen Charakter ist schon eine krasse Hausnummer. Luke Dale, der die Rolle des Hans Capon spricht, kommentierte die Meldung direkt mit einem "Guys, we’re nearly there".

Die tschechischen Warhorse Studios unter der Leitung von Mafia-Schöpfer Daniel Vavra haben sich für das Sequel des Mittelalter-Rollenspiels einiges vorgenommen. Das Spiel soll seinen Vorgänger in allen Belangen übertreffen, vom Umfang bis hin zum Production Value. Daniel Vávra sagte bei der Ankündigung: "Was wir jetzt machen, ist das, was Kingdom Come: Deliverance schon am Anfang sein sollte, aber wir waren nicht in der Lage, es zu machen, weil wir nicht genug Ressourcen und Erfahrung hatten".

Wir sind gespannt, denn schon der erste Teil hatte uns trotz einiger Probleme vor allem technischer Natur schon beeindruckt, dank des Ansatzes, ein eher realistisch-authentisches Mittelalter-Rollenspiel statt typischer Fantasy umzusetzen. Was offenbar auch beim Publikum ankam, denn Kingdom Come: Deliverance hat sich immerhin sechs Millionen Mal verkauft und damit den Grundstein für die Entwicklung des neuen Teils gelegt.