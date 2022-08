Nach einem Jahr Konsolen- und Epic-Exklusivität erscheint Kena: Bridge of Spirits nun auch auf Steam - zusammen mit einem Anniversary-Update.

Knapp ein Jahr, nachdem Kena: Bridge of Spirits für Playstation und im Epic Games Store veröffentlicht wurde, hat das verantwortliche Studio Ember Lab die Einführung in den Steam-Store zusammen mit dem neuen Anniversary-Update angekündigt. Es wird sich um den größten DLC seit der Veröffentlichung handeln.

Ab dem 27. September erwarten euch unter anderem ein New Game+, Charmstones, Spirit Guide Trials, neue Outfits für Kena und Features für eine bessere Zugänglichkeit. Wer das Spiel besitzt, kann das Anniversary-Update kostenlos herunterladen. Beim Kauf der am selben Tag erscheinenden Steam-Version wird es enthalten sein.

In Kena: Bridge of Spirits schlüpft ihr in die Haut der titelgebenden jungen Frau, die versucht, das Gleichgewicht in einem uralten Dorf wiederherzustellen. Das Spiel webt in die Erkundung der mystischen Welt nicht nur schnelle Echtzeitkämpfe, sondern auch zahlreiche Puzzle-Elemente ein.