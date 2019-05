Just Cause 4

Square Enix hat den Startschuss für das große Frühlings-Update zu Just Cause 4 gegeben, und das bringt bemerkenswerte grafische Verbesserungen mit sich. Außerdem wurde ein dämonischer neuer DLC zum Actionspiel vorgestellt.

Square Enix hat weiter an Just Cause 4 schrauben lassen und will das Open-World-Actionspiel dank des neuen Frühlings-Updates nun deutlich besser gestalten. Der kostenlose Patch ist nun erhältlich und bringt eine verbesserte KI ebenso mit sich, wie eine optimierte Beleuchtung, was einen besseren Grafik-Genuss mit sich bringt. Um Letzteres zu demonstrieren, hat man auch einige Vergleichsbilder veröffentlicht, die ihr euch in der nachfolgenden Galerie genauer ansehen könnt. In dieser sind auch neue zerstörbare Statuen und Eisenbrücken zu sehen.

Beim Spring-Update wird es aber nicht bleiben, denn auch komplett neue Spielinhalte werfen bereits ihre Schatten voraus. Im gleichen Atemzug wurde jetzt nämlich der nächste DLC namens "Los Demonios" angekündigt. Dieser erscheint am 03. Juli 2019 und lässt Rico einen mysteriösen Tempel entdecken, wo er eine uralte dämonische Kraft entfesselt. Diese wiederum löst eine parasitäre Plage aus und der Protagonist muss den Dämonen in der Folge den Garaus machen.

Die Dämonen können Städte und Bewohner in der Spielwelt infizieren und so den Look nachhaltig beeinflussen und verändern. Auf die neuen Gegner werdet ihr unter anderem in neuen Missionen treffen, die nahtlos in die bestehende Sandbox integriert sind. Diese sollen eine Hommage an beliebte Spielelemente aus dem Vorgänger Just Cause 3 darstellen. Einen ersten Trailer könnt ihr euch anbei ansehen.