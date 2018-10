Bandai Namco hat heute einen neuen Kampfschauplatz und zwei Charaktere aus Saint Seiya für Jump Force angekündigt.

Die „Knights of the Zodiac“ sind eine Gruppe auserwählter Krieger, die sich für den Schutz von Gerechtigkeit und Frieden in der ganzen Welt einsetzen. Pegasus Seiya ist der Saint der Pegasus-Konstellation – berühmt für seine Entschlossenheit und seinen unerschütterlichen Willen. In dringender Not kann Pegasus Seiya auf die Stärke der goldenen Rüstung des Sternzeichens Schütze zurückgreifen und seine Kraft bis an seine Grenzen steigern.

Die zweite spielbare Figur aus Saint Seiya ist Shiryu. Geschützt durch die Drachen-Konstellation ist er einer der ruhigsten und gelassensten Saints. Er ist auch einer der wenigen Bronze Saints, die als würdig genug angesehen werden, die goldene Rüstung zu tragen. Bei Bedarf kann er große Kräfte aus der goldenen Rüstung des Sternzeichen Waage herbeirufen und mit den vielen Waffen seine Feinde besiegen.



Zusätzlich wird die neue Maya-Stadt-Stage vorgestellt, wo Jump Force-Kämpfer über antiken Ruinen der mittelamerikanischen Zivilisation kämpfen werden. Jump Force ist ab Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC Digital erhältlich.