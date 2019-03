Fans der Yakuza-Reihe werfen sicherlich ein Auge auf Judgment, dem neuesten Actionspiel des gleichen Entwicklerstudios. Nach einem vorherigen Leak haben diese nun auch den Release-Termin bestätigt.

Bereits vor einiger Zeit haben die Yakuza-Macher mit Judgment ihr neuestes Werk offiziell angekündigt und pauschal für Sommer 2019 datiert; ein konkreter Release-Termin stand zunächst noch aus, geisterte aber seit gestern aufgrund eines Leaks im Netz herum.

Mit Amazon war es mal wieder ein Händler, der plötzlich den entsprechenden Produkteintrag mit einem konkreten Datum versehen hat: dem 25. Juni 2019. Von Publisher SEGA gab es diesbezüglich zunächst einen Tag lang Schweigen, doch jetzt folgte via Twitter ein offizielles Statement - nämlich die Bestätigung des Termins.

Judgment launches in the West on June 25!



Digital pre-orders will be starting on the PS4 PlayStation Store on March 7 at 6:00AM PST. All digital pre-orders will grant early access to the full game on June 21.



Check back this Thursday for even more Judgment news! pic.twitter.com/lCYD1HPWWA