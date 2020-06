Injustice: Gods Among Us

Wer auf Superhelden-Kloppereien steht, darf sich darüber freuen, dass Injustice: Gods Among Us derzeit kostenlos zum Download zur Verfügung steht - und behalten werden darf.

Injustice: Gods Among Us, das DC-Superhelden-Prügelspiel von Netherrealms, kann derzeit kostenlos heruntergeladen werden. Das Spiel stammt zwar bereits aus dem Jahr 2013, aber die Mortal-Kombat-Macher wissen halt, wie eine gepflegte Klopperei vonstatten geht.

Noch bis zum 25. Juni könnt ihr Injustice: Gods Among Us euren Bibliotheken hinzufügen. Das Spiel ist für den PC via Steam erhältlich, PS4-Besitzer finden es im PlayStation Store. Da es keine dedizierte Xbox-One-Version gibt, müsst ihr bei der Microsoft-Konsole auf die Xbox-360-Version zurückgreifen, die aber rückwärtskompatibel ist. Beim Spiel handelt es sich übrigens um die Ultimate Edition, die über alle DLCs verfügt.

Injustice: Gods Among Us beinhaltet neben einem Story-Modus einen Versus-Modus, Training und auch einen Online-Modus. Ihr kloppt euch mit einer ganzen Reihe von bekannten Namen aus dem DC-Universum wie Superman, Wonder Woman, Batman, Catwoman, Flash, Green Arrow und viele mehr.