Langsames Vorgehen und vor allem ein gutes Gehör sind die Grundvoraussetzungen, um im Online-Shooter Hunt: Showdown erfolgreich zu sein. Da wird die Optik schnell zur Nebensache. Dennoch plant Crytek zum fünften Geburtstag des Spiels ein dickes Update der Engine. Spielerisch soll sich aber auch einiges tun.

Jeder, der schon mal im Bayou unterwegs war, weiß: Hunt: Showdown ist kein Spiel für schwache Nerven. Die dichte Audiokulisse verrät euch stets, wo Gegner und Untote sich befinden und eine kleine Unaufmerksamkeit bedeutet euren Tod. Da wird die zugegebenermaßen eher bescheidene Grafik schnell zur Nebensache. Allerdings übt das düstere Fantasy-Kopfgeld-Setting in den Sümpfen von Amerika durchaus eine gewisse Faszination aus.

Scheinbar ist dem Entwicklerstudio Crytek die Optik aber doch ein Dorn im Auge. Schließlich schaffte sich die Spieleschmiede mit Crysis den Ruf, jede Grafikkarte an ihre Grenzen zu bringen. Hunt: Showdown läuft dazu noch auf der alten Legacy-Version 5.6 der hauseigenen CryEngine. Zum fünften Geburtstag des Shooters will man diesen Umstand ändern, wie nun bekannt gegeben wurde.

Wie David Fifield, General Manager von Crytek, in einem Interview mit PCGamer ausführte, liegt das Hauptaugenmerk für 2023 darauf, das Spiel auf die Engine-Version 5.11 zu hieven. Was jetzt verhältnismäßig einfach klingen mag, wird in der Praxis ein längerer Vorgang sein. Die Spieler sollen also nicht mit zeitnahen Informationen dazu rechnen, was genau das Upgrade bringen wird. Erst, wenn ein paar Meilensteine erreicht wurden, werde man konkrete Angaben machen.

Was aber jetzt schon gesagt werden kann: Das Upgrade der Engine wird sich nicht nur in besserer Grafik niederschlagen. Auch spielerische Aufwertungen sollen damit einhergehen. Zudem wird eine Überarbeitung des Tutorials geplant, sowie zusätzliche Hilfestellungen. Bleibt nur zu hoffen, dass die Systemanforderungen nicht zu heftig werden. Denn einer der großen Vorteile der veralteten Engine ist ganz klar, dass Hunt: Showdown selbst auf betagteren Rechnern noch sauber lauffähig ist.